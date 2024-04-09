Турция ограничила экспорт в Израиль из-за войны в Газе
Турция объявила ограничения на продажу в Израиль 54 групп товаров, решение вступит в силу немедленно. Об этом объявило Министерство торговли Турции, сообщает Европейская правда.
Во вторник 9 апреля ведомство сообщило о введении ограничений на экспорт в Израиль 54 групп товаров, среди которых арматура, листовая сталь, мрамор, керамика, цемент, бетоносмесители и экскаваторы, различные виды кабелей и проводов, минеральные удобрения.
Решение вступит в силу безотлагательно.
"Данное решение будет действовать, пока Израиль в рамках своих обязательств, вытекающих из международного права, не объявит о немедленном прекращении огня и не сделает возможным достаточное и непрерывное поступление гуманитарной помощи", – заявили в коммюнике ведомства.
В Минэкономики Турции добавили, что уже давно запретили экспорт в Израиль продукции и услуг, которые могут использоваться в военных целях.