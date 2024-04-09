Туреччина обмежила експорт до Ізраїлю через війну в Газі
Туреччина оголосила обмеження на продаж до Ізраїлю 54 груп товарів, рішення набуде чинності невідкладно. Про це оголосило міністерство торгівлі Туреччини, повідомляє Європейська правда.
У вівторок 9 квітня відомство повідомило про запровадження обмежень на експорт до Ізраїлю 54 груп товарів, серед яких арматура, листова сталь, мармур, кераміка, цемент, бетонозмішувачі та екскаватори, різні види кабелів і дротів, мінеральні добрива.
Рішення набуде чинності невідкладно.
"Дане рішення буде чинним, доки Ізраїль у рамках своїх зобов’язань, що випливають з міжнародного права, не проголосить негайне припинення вогню у секторі Гази та уможливить достатнє і безперервне надходження гуманітарної допомоги", – заявили у комюніке відомства.
У Мінекономіки Туреччини додали, що вже давно заборонили експорт до Ізраїлю продукції та послуг, що можуть використовуватися у військових цілях.