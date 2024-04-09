В ГУР подтвердили атаку беспилотников на авиационный завод в российском Борисоглебске

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили атаку беспилотниками по авиационному заводу в городе Борисоглебске Воронежской области России, сообщает Радио Свобода.

"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот – тоже можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия" , – заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Ранее российские телеграм-каналы, в частности Baza, сообщили об ушибах беспилотниками по территории авиационного центра в Борисоглебске. Там пишут, что несмотря на попытки сбить беспилотники из стрелкового оружия, два из них ударили по территории центра.

В российском же Минобороны отчитались, что средствами ПВО якобы сбили четыре беспилотника: два в Белгородской области РФ и два – в Воронежской. О попадании в авиазавод не сообщалось.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве своем Киев эти сообщения не комментирует.

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