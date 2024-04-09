У ГУР підтвердили атаку безпілотників на авіаційний завод в російському Борисоглєбську

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили атаку безпілотниками по авіаційному заводу в місті Борисоглєбськ Воронезької області Росії, повідомляє Радіо Свобода.

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт – також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства" , – заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Раніше російські телеграм-канали, зокрема Baza, повідомили про удари безпілотниками по території авіаційного центру в Борисоглєбську. Там пишуть, що попри спроби збити безпілотники зі стрілецької зброї, два з них таки вдарили по території центру.

У російському ж Міноборони прозвітували, що засобами ППО нібито збили чотири безпілотники: два у Бєлгородській області РФ і два – у Воронезькій. Про влучання в авіазавод не повідомляли.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони регулярно зазнають обстрілів та атак безпілотників. Є руйнування та жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Здебільшого Київ ці повідомлення не коментує.

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