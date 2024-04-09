Убийство подростка на киевском фуникулере: подозреваемого отправили в СИЗО

Водитель Управления госохраны, подозреваемый в преднамеренном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО. Со ссылкой на Управление государственной охраны Украины, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего" , - говорится в сообщении с просьбой к обществу и представителям медиа "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации.

В то же время ведомство выразило соболезнования семье погибшего.

"Потеря ребенка - это неописуемое горе и непоправимая потеря" , - отметили в Управлении госохраны.

Напомним, 7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. По словам свидетелей, тот упал на стекло и от травм погиб не приходя в сознание.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.