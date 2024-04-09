Вбивство підлітка на київському фунікулері: підозрюваного відправили до СІЗО

Водій Управління держохорони, підозрюваний у вмисному вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, знаходиться в СІЗО.﻿ З посиланням на Управління державної охорони України, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця" , - йдеться в повідомленні із проханням до суспільства і представників медіа "уникати поширення недостовірної та неперевіреної" інформації.

Водночас відомство висловило співчуття родині загиблого.

"Втрата дитини - це невимовне горе та непоправна втрата" , - зазначили в Управлінні держохорони.

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло та від травм загинув не приходячи до тями.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.