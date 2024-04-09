В марте украинцы купили более 4 тысяч электромобилей: топ моделей

В марте украинцы купили более 4,4 тысяч авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4337 шт. (новых – 900 шт., б/у – 3437 шт.). Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей луны попали:

Volkswagen ID.4 – 207 ед.; BYD Song Plus – 112 ед.; Honda eNS1 – 79 ед.; Honda M-NV – 70 ед.; Nissan Ariya - 68 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: