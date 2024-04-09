В марте украинцы купили более 4 тысяч электромобилей: топ моделей
В марте украинцы купили более 4,4 тысяч авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4337 шт. (новых – 900 шт., б/у – 3437 шт.). Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.
В топ-5 новых электромобилей луны попали:
- Volkswagen ID.4 – 207 ед.;
- BYD Song Plus – 112 ед.;
- Honda eNS1 – 79 ед.;
- Honda M-NV – 70 ед.;
- Nissan Ariya - 68 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 546 ед.;
- Tesla Model 3 – 456 ед.;
- Tesla Model Y – 349 ед.;
- Volkswagen e-Golf – 246 ед.;
- Tesla Model S – 192 ед.