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В марте украинцы купили более 4 тысяч электромобилей: топ моделей

В марте украинцы купили более 4 тысяч электромобилей: топ моделей
Фото: Pixabay

В марте украинцы купили более 4,4 тысяч авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4337 шт. (новых – 900 шт., б/у – 3437 шт.). Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей луны попали:

  1. Volkswagen ID.4 – 207 ед.;
  2. BYD Song Plus – 112 ед.;
  3. Honda eNS1 – 79 ед.;
  4. Honda M-NV – 70 ед.;
  5. Nissan Ariya - 68 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf – 546 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 456 ед.;
  3. Tesla Model Y – 349 ед.;
  4. Volkswagen e-Golf – 246 ед.;
  5. Tesla Model S – 192 ед.

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