В украинских ВМС оценили повреждения российского корабля "Серпухов"

Российский ракетный корабль "Серпухов" будет тяжело восстановить. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Лига.net.

Ранее ГУР сообщило, что внутри вражеского судна полностью уничтожены средства связи и автоматизации.

"Если это связь, если это системы автоматизации, то корабль должен отправиться на ремонт. Когда такие корабли строили, то ни для кого не было тайной, что так же как и в самолетах, кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало" , – рассказал Плетенчук.

По его словам, из-за этого корабль россиянам будет тяжело восстановить.