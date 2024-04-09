В українських ВМС оцінили пошкодження російського корабля "Сєрпухов"

Російський ракетний корабель "Сєрпухов" буде важко відновити. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Ліга.net.

Раніше ГУР повідомляло, що усередині ворожого судна повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації.

"Якщо це зв'язок, якщо це системи автоматизації, то корабель повинен вирушити на ремонт. Коли такі кораблі будували, то ні для кого не було таємницею, що так само як і в літаках, окрім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало" , – розповів Плетенчук.

За його словами, через це корабель росіянам буде важко відновити.