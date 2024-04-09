НАБУ провело обыски у экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у экс-главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко по делу о фитнес тренере, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказали собеседники издания в антикоррупционных органах и политических кругах.

По данным источников, следственные действия имели место на прошлой неделе.

Напомним, в начале ноября 2022 года "Украинская правда" и "Схемы" обнародовали расследование о том, что Днепропетровская ОВА только за время полномасштабного вторжения России заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме "Будинвест инжиниринг", которая принадлежит пополам фитнестренерке Яне Хланте, которая имела ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко, и менеджеру братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации в США.

По данному факту САП зарегистрировала фактовое уголовное производство.

24 января 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности уволил главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.