"Новая почта" будет бесплатно доставлять использованные шины для ВСУ

"Новая почта" объявила об инициативе, в рамках которой она будет бесплатно доставлять ВСУ использованные шины, сообщает Mezha Media.

"Со сменой сезонов автовладельцы часто задаются вопросом куда девать уже использованные шины. Новая почта приглашает водителей присоединиться к социальной инициативе "Шины рвутся в бой": каждый может послать б/у шины защитникам на передовую" , - сказано в сообщении "Новой почты".

Для этого в чат-боте нужно получить промокод на бесплатную отправку, и "Новая почта" доставит резину за свой счет.

"Нашим военным ежедневно необходимы тысячи шин для текущих нужд: боевые выезды, эвакуация, повреждение транспорта обстрелами" , – напомнили в компании.

Как присоединиться

Авторизируйтесь в Telegram-боте @zampotech_bot и опишите характеристики резины, которую передаете;

укажите в заявке ближайшее грузовое отделение "Новой почты";

если резина подходит под актуальные нужды отдельных бригад, вам предоставят промокод на ее бесплатную отправку;

принесите резину в грузовое отделение.

Какая резина необходима:

Типоразмер

– R16;

– R15, R17;

– R18, R20 (только в очень хорошем состоянии);

Профиль

– не низкопрофильные, нужна высота 60 и выше;

– чем шире и выше, тем лучше;

Протектор

– зимний;

– тракторный, иначе "болотный";

– с маркировкой АД/МТ.

Состояние

– без повреждений;

– не "лысые";

– остаток протектора не менее 50%.

Как шины попадут в военные:

"Новая почта" будет доставлять шины за свой счет, а "Зампотех" будет "обувать" авто военных прямо на передовой, организовав четыре мобильных мастерских.

Проект организовал 2 000 шин для отдельных бригад украинской армии, однако, учитывая активные боевые действия, такого количества хватит максимум в месяц. Учитывая это, компания призывает приобщаться к инициативе.