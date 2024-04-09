"Новая почта" будет бесплатно доставлять использованные шины для ВСУ
"Новая почта" объявила об инициативе, в рамках которой она будет бесплатно доставлять ВСУ использованные шины, сообщает Mezha Media.
"Со сменой сезонов автовладельцы часто задаются вопросом куда девать уже использованные шины. Новая почта приглашает водителей присоединиться к социальной инициативе "Шины рвутся в бой": каждый может послать б/у шины защитникам на передовую", - сказано в сообщении "Новой почты".
Для этого в чат-боте нужно получить промокод на бесплатную отправку, и "Новая почта" доставит резину за свой счет.
"Нашим военным ежедневно необходимы тысячи шин для текущих нужд: боевые выезды, эвакуация, повреждение транспорта обстрелами", – напомнили в компании.
Как присоединиться
- Авторизируйтесь в Telegram-боте @zampotech_bot и опишите характеристики резины, которую передаете;
- укажите в заявке ближайшее грузовое отделение "Новой почты";
- если резина подходит под актуальные нужды отдельных бригад, вам предоставят промокод на ее бесплатную отправку;
- принесите резину в грузовое отделение.
Какая резина необходима:
Типоразмер
– R16;
– R15, R17;
– R18, R20 (только в очень хорошем состоянии);
Профиль
– не низкопрофильные, нужна высота 60 и выше;
– чем шире и выше, тем лучше;
Протектор
– зимний;
– тракторный, иначе "болотный";
– с маркировкой АД/МТ.
Состояние
– без повреждений;
– не "лысые";
– остаток протектора не менее 50%.
Как шины попадут в военные:
"Новая почта" будет доставлять шины за свой счет, а "Зампотех" будет "обувать" авто военных прямо на передовой, организовав четыре мобильных мастерских.
Проект организовал 2 000 шин для отдельных бригад украинской армии, однако, учитывая активные боевые действия, такого количества хватит максимум в месяц. Учитывая это, компания призывает приобщаться к инициативе.