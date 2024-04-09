Мужчина 6 дней бродил в Карпатах при попытке пересечь границу

Пограничники нашли мужчину, который шесть дней бродил по Карпатам при попытке пересечь границу с Румынией. Впрочем, потерял ориентировку, промок и замерз. На мужчину составил админпротокол.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"6 дней бродил по горам 42-летний мужчина, пытаясь самостоятельно добраться до границы с Румынией. Впрочем, говорит, не ожидал, что путешествие может стать столь тяжелым и опасным.

Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там вообще не редкость – рассказал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков. В конце концов, "горе-турист" несколько раз терял ориентировку, поэтому напутался по горам около 70 километров, промок и замерз" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники помогли мужчине добраться до населенных пунктов и составили админпротокол за попытку незаконного пересечения госграницы