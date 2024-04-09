Чоловік 6 днів блукав у Карпатах при спробі перетнути кордон

Прикордонники знайшли чоловіка, який шість днів блукав Карпатами при спробі перетнути кордон з Румунією. Втім втратив орієнтування, промок та замерз. На чоловіка склали адмінпротокол.

Про це повідомили﻿ у Держприкордонслужбі.

"6 днів бродив горами 42-річний чоловік, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією. Утім, каже, не очікував, що подорож може стати настільки важкою та небезпечною.

Адже й сніговий покрив в горах сягав двох метрів, та й дикі звірі там взагалі не рідкість – розповів, що зустрів карпатську рись, а ночами чув вовків. Зрештою, "горе-турист" кілька разів втрачав орієнтування, тож наблукав горами близько 70 кілометрів, промок та замерз" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники допомогли чоловіку дістатися до населених пунктів та склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину держкордону