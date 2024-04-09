В МИД Германии призвали провести оценку систем Patriot для передачи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок надеется, что к встрече министров иностранных дел G7 станет ясно, кто может предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Россия хочет разбомбить город Харьков до основания" , - заявила она.

Министр подчеркнула, что Западу необходимо сделать еще больше.

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot, в частности, уже практически исчерпаны. Необходимо провести оценку всех систем Patriot в Европе и по всему миру, чтобы понять, где можно быстро доставить что-то на Украину. Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию об этом публично на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" , - заявила Бербок.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

При этом он заявлял, что средств противовоздушной обороны в Украине не хватает. Это, по словам президента, может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы, а военные НАТО, защищая свой восточный фланг.