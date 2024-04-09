Оккупанты ударили по Константиновке, под завалами ищут женщину с ребенком – СМИ
Российские войска обстреляли Константиновку около 11:30 утра 9 апреля, сообщает Радио Свобода.
В результате обстрела обрушился подъезд дома.
"Под завалами ищут женщину с ребенком. Предварительно известно об одном погибшем гражданском и двух раненых женщинах", - передает корреспондент "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко.
На 13 часов работы на месте прекратились из-за угрозы повторного удара, в городе снова были слышны звуки взрывов.
В Донецкой области продолжается воздушная тревога.
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