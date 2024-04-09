Оккупанты ударили по Константиновке, под завалами ищут женщину с ребенком – СМИ

Российские войска обстреляли Константиновку около 11:30 утра 9 апреля, сообщает Радио Свобода.

В результате обстрела обрушился подъезд дома.

"Под завалами ищут женщину с ребенком. Предварительно известно об одном погибшем гражданском и двух раненых женщинах" , - передает корреспондент "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко.

На 13 часов работы на месте прекратились из-за угрозы повторного удара, в городе снова были слышны звуки взрывов.

В Донецкой области продолжается воздушная тревога.

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