Окупанти вдарили по Костянтинівці, під завалами шукають жінку з дитиною – ЗМІ

Російські війська обстріляли Костянтинівку близько 11:30 ранку 9 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

Внаслідок обстрілу обвалився під’їзд будинку.

"Під завалами шукають жінку з дитиною. Попередньо відомо про одного загиблого цивільного і двох поранених ж ﻿﻿ інок" , – передає кореспондент "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко.

На 13 годину роботи на місці припинилися через загрозу повторного удару, у місті знову було чутно звуки вибухів.

У Донецькій області наразі триває повітряна тривога.

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