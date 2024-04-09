Окупанти вдарили по Костянтинівці, під завалами шукають жінку з дитиною – ЗМІ
Російські війська обстріляли Костянтинівку близько 11:30 ранку 9 квітня, повідомляє Радіо Свобода.
Внаслідок обстрілу обвалився під’їзд будинку.
"Під завалами шукають жінку з дитиною. Попередньо відомо про одного загиблого цивільного і двох поранених жінок", – передає кореспондент "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко.
На 13 годину роботи на місці припинилися через загрозу повторного удару, у місті знову було чутно звуки вибухів.
У Донецькій області наразі триває повітряна тривога.
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