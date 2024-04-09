Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного чиновника ХАМАС

Армия обороны Израиля утром 9 апреля сообщила, что в Секторе Газа ликвидирован глава комитета движения ХАМАС по чрезвычайным ситуациям Хатем Альмери﻿. Об этом информировала Армия обороны Израиля, сообщает Деловая столица.

Альмери, говорится в распространенном заявлении ЦАХАЛ, был ликвидирован в результате авиаудара. Информация о местонахождении члена руководства ХАМАС, позволившей провести операцию, была получена Управлением военной разведки Израиля.

Армия обороны Израиля отмечает, что Альмери был участником "Бригад Аль-Кассам" – военного крыла ХАМАС.

Отметим, 8 апреля Израиль заявил об ликвидации командующего спецназом "Хезбаллы" Али Хассина. В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что Хассин и два бойца "Хезбаллы" были убиты в результате удара по южной части Ливана.