Ізраїль заявив про ліквідацію високопосадовця ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю вранці 9 квітня повідомила, що у Секторі Гази вбито голову комітету руху ХАМАС з надзвичайних ситуацій Хатема Альмері﻿. Про це поінформувала Армія оборони Ізраїлю, повідомляє Ділова столиця.

Альмері, йдеться в поширеній заяві ЦАХАЛ, був ліквідований в результаті авіаудару. Інформація про місцеперебування члена керівництва ХАМАС, яка дозволила провести операцію, була отримана Управлінням військової розвідки Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю наголошує, що Альмері був учасником "Бригад Аль-Кассам" – військового крила ХАМАС.

Зазначимо, 8 квітня Ізраїль заявив про ліквідацію командувача спецназу "Хезбалли" Алі Хассіна. У заяві ЦАХАЛ говорилося, що Хассін і двох бійців "Хезбалли" було вбито внаслідок удару по південній частині Лівану.