CLUST выводит бренд Perla Helsa на рынок Польши

Один из известнейших украинских брендов витаминов и диетических добавок Perla Helsa заявил о своих намерениях выйти на рынки стран Европы. И первой страной, куда масштабируется бизнес, стала Польша. Чтобы экспансия украинского бренда прошла успешно, Perla Helsa запартнерилась с венчур билдером CLUST, специализирующимся на развитии украинских стартапов и продуктовых компаний, а также в масштабировании бизнеса за рубежом.

Известно, что в коллаборации Perla Helsa и CLUST планируется тестировать новую концепцию и стратегию продвижения. В Польше будут продавать не только саплименты, но и уходовую косметику, различные учебные программы, консультации, марафоны и т.д. То есть бренд Perla Helsa будет стартовать с полноценной холистической экосистемы.

Как сообщает основатель венчур билдера CLUST Руслан Тимофеев, сотрудничество CLUST с Perla Helsa, это не просто бизнес, а разумная инвестиция и развитие успешного украинского продукта за рубежом. «Сотрудничество между CLUST и Perla Helsa – это сочетание наших сильных сторон: жажды Дениса [Денис Сахаров, CEO Perla Helsa] к созданию high quality продуктов, его опыт по инфлюэнс-маркетингу, продакт-менеджменту – с одной стороны и операционный опыт, скорость в тестировании гипотез, логистика, работа с локальными командами по всему миру – со стороны CLUST» , – комментирует Руслан Тимофеев, основатель CLUST.

Руслан Тимофеев отмечает, что Польша как новый рынок была избрана не случайно. Первая причина – это географическая и культурная близость. Кроме этого, в Польше сейчас проживает около 2 миллионов украинцев (и это только те, что релоцировались после начала полномасштабного вторжения). То есть украинцы в Польше — это уже существующая потенциальная клиентская база, знакомая с брендом.

Следует отметить, что бренд Perla Helsa появился на украинском рынке еще в 2018 году и за это время успел завоевать значительную популярность. Спрос на бренд среди потребителей во многом обеспечен правильным подходом к маркетингу, а также качественными продуктами. Бренд Perla Helsa показал себя с положительной стороны даже после начала полномасштабной войны, уже в марте 2022 года началось активное обновление логистики и отправка заказов клиентам.

Как отмечает Руслан Тимофеев, все это характеризует компанию с положительной стороны, что крайне важно для сотрудничества с CLUST. Такое быстрое обновление производства свидетельствует о стабильности бизнеса даже в неблагоприятных условиях.

В CLUST рассказали, что сотрудничество с компанией Perla Helsa началось еще в марте прошлого года. С этого времени начали исследовать рынок, считать unit-экономику и строить стратегии выхода и продвижения продукта.

Для реализации стратегии и развития холистической экосистемы Perla в Польше венчур билдер CLUST ищет операционного директора (СОО).