CLUST виводить бренд Perla Helsa на ринок Польщі

Один з найвідоміших українських брендів вітамінів і дієтичних добавок Perla Helsa заявив про свої наміри вийти на ринки країн Європи. І першою країною, куди масштабується бізнес, стала Польща. Щоб експансія українського бренду пройшла успішно, Perla Helsa запартнерились з венчур білдером CLUST, який спеціалізується на розвитку українських стартапів і продуктових компаній, а також масштабуванні бізнесу за кордоном.

Відомо, що у колаборації Perla Helsa і CLUST планують тестувати нову концепцію і стратегію просування. У Польщі продаватимуть не лише сапліменти, а й доглядову косметику, різні навчальні програми, консультації, марафони тощо. Тобто бренд Perla Helsa стартуватиме з повноцінної холістичної екосистеми.

Як повідомляє засновник венчур білдера CLUST Руслан Тимофєєв, співпраця CLUST з Perla Helsa, це не просто про бізнес, а про розумну інвестицію та розвиток успішного українського продукту за кордоном. «Співпраця між CLUST і Perla Helsa — це поєднання наших сильних сторін: жаги Дениса [Денис Сахаров, CEO Perla Helsa] до створення high quality продуктів, його досвід з інфлюенс-маркетингу, продакт-менеджменту — з однієї сторони та операційний досвід, швидкість у тестуванні гіпотез, логістика, робота з локальними командами по всьому світу — зі сторони CLUST» , — коментує Руслан Тимофєєв, засновник CLUST.

Руслан Тимофєєв зазначає, що Польща як новий ринок була обрана не випадково. Перша причина — це географічна та культурна близькість. Крім цього, у Польщі наразі проживає близько 2 мільйонів українців (і це лише ті, що релокувалися після початку повномасштабного вторгнення). Тобто українці в Польші — це вже наявна потенційна клієнтська база, яка знайома з брендом.

Варто зазначити, що бренд Perla Helsa з'явився на українському ринку ще у 2018 році і за цей час встиг завоювати значну популярність. Попит на бренд серед споживачів багато в чому забезпечений правильним підходом до маркетингу, а також якісними продуктами. Бренд Perla Helsa продемонстрував себе з позитивного боку навіть після початку повномасштабної війни, вже у березні 2022 року розпочалося активне оновлення логістики та відправлення замовлень клієнтам.

Як зазначає Руслан Тимофєєв, все це характеризує компанію з позитивного боку, що є вкрай важливим для співпраці з CLUST. Таке швидке відновлення виробництва свідчить про стабільність бізнесу навіть у несприятливих умовах.

У CLUST розповіли, що співпраця з компанією Perla Helsa розпочалася ще у березні минулого року. Відтоді почали досліджувати ринок, рахувати unit-економіку та будуватии стратегії виходу та просування продукту.

Для реалізації стратегії та розвитку холістичної екосистеми Perla в Польщі венчур білдер CLUST наразі шукає операційного директора (СОО).