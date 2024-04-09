Комитет Рады завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: подробности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил наработки до второго чтения законопроекта о мобилизации. Документ готов к рассмотрению в зале парламента, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко (фракция "Голос").

"Только что рекомендовали Верховной Раде принять законопроект о мобилизации во втором чтении. 13 членов комитета проголосовали за, 5 – воздержались".

По результатам наработки законопроект существенно изменился по сравнению с начальной редакцией.

"УП" располагает заключение комитета о втором чтении законопроекта, поэтому публикует некоторые положения.

Граждане, состоящие на военном учете, в добровольном порядке могут зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Это право, а не обязанность.

Во время проведения мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Проверка документов может фиксироваться на камеру или телефон. В пограничной полосе и на пунктах пропуска через государственную границу военно-учетный документ может потребовать предъявить пограничник.

и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Проверка документов может фиксироваться на камеру или телефон. В пограничной полосе и на пунктах пропуска через государственную границу военно-учетный документ может потребовать предъявить пограничник. Получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины военнообязанные от 18 до 60 лет смогут только при наличии у них военно-учетных документов.

Украины военнообязанные от 18 до 60 лет смогут только при наличии у них военно-учетных документов. Паспорт и загранпаспорт военнообязанные также смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы.

военнообязанные также смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы. Для уклоняющихся от мобилизации предусматривается наказание в виде временного ограничения на управление транспортными средствами – по решению суда.

на управление транспортными средствами – по решению суда. Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу . Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста. Обязательная мобилизация женщин не планируется. Они подлежат взятию на военный учет, если пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и получили медицинское или фармацевтическое образование. женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке.

По просьбе военного руководства и чиновников Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение исключить из законопроекта положения о демобилизации и ротации военнослужащих.

Право на освобождение с военной службы будет оставаться за военными, освобожденными из плена. Если освобожденный из плена военнослужащий изъявит желание остаться на службе, он будет иметь право на дополнительный отпуск в количестве 90 дней.

Подчеркиваем, что окончательное решение по законопроекту народные депутаты будут принимать во время голосования в зале парламента. Поэтому некоторые из вышеперечисленных положений могут измениться в финальной версии законодательной инициативы.

Верховная Рада приступит к рассмотрению проекта закона во втором чтении в зале парламента 10 апреля.

Предыстория: