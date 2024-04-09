Комітет Ради завершив розгляд законопроекту про мобілізацію: подробиці

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий до розгляду в залі парламенту, повідомляє Українська правда.

По це повiдомив секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко (фракція "Голос").

"Щойно рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися".

За результатами напрацювання законопроєкт суттєво змінився, порівняно з початковою редакцією.

"УП" має в розпорядженні висновок комітету щодо другого читання законопроєкту, тому публікує деякі положення.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Це право, а не обов‘язок.

Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон. У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати предʼявити прикордонник.

і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон. У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати предʼявити прикордонник. Отримати документи в закордонних дипломатичних установах України військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть тільки за наявності в них військово-облікових документів.

України військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть тільки за наявності в них військово-облікових документів. Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.

військовозобов'язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи. Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду.

– за рішенням суду. Замість строкової планується запровадити базову військову службу . Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. Обовʼязкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.

На прохання військового керівництва і урядовців Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки ухвалив рішення виключити із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців.

Право на звільнення з військової служби залишатиметься за військовими, звільненими з полону. Якщо звільнений із полону військовослужбовець висловить бажання залишитися на службі, він матиме право на додаткову відпустку в кількості 90 днів.

Наголошуємо, що остаточне рішення щодо законопроєкту народні депутати ухвалюватимуть під час голосування в залі парламенту. Тому деякі з вищезазначених положень можуть змінитися у фінальній версії законодавчої ініціативи.

Верховна Рада розпочне розгляд проєкту закону в другому читанні в залі парламенту 10 квітня.

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