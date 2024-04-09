Комітет Ради завершив розгляд законопроекту про мобілізацію: подробиці
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий до розгляду в залі парламенту, повідомляє Українська правда.
По це повiдомив секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко (фракція "Голос").
"Щойно рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися".
За результатами напрацювання законопроєкт суттєво змінився, порівняно з початковою редакцією.
"УП" має в розпорядженні висновок комітету щодо другого читання законопроєкту, тому публікує деякі положення.
- Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Це право, а не обов‘язок.
- Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон. У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати предʼявити прикордонник.
- Отримати документи в закордонних дипломатичних установах України військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть тільки за наявності в них військово-облікових документів.
- Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.
- Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду.
- Замість строкової планується запровадити базову військову службу. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.
- Обовʼязкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку.
На прохання військового керівництва і урядовців Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки ухвалив рішення виключити із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців.
Право на звільнення з військової служби залишатиметься за військовими, звільненими з полону. Якщо звільнений із полону військовослужбовець висловить бажання залишитися на службі, він матиме право на додаткову відпустку в кількості 90 днів.
Наголошуємо, що остаточне рішення щодо законопроєкту народні депутати ухвалюватимуть під час голосування в залі парламенту. Тому деякі з вищезазначених положень можуть змінитися у фінальній версії законодавчої ініціативи.
Верховна Рада розпочне розгляд проєкту закону в другому читанні в залі парламенту 10 квітня.
Передісторія:
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців.
- Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.