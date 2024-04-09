В ВСУ назвали фейком заявления о прорыве россиян в Работино

Информация о прорыве российскими оккупантами обороны н.п. Работино Запорожской области не соответствует действительности, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают Силы обороны Украины.

"Заявление депутата Запорожского областного совета, о том, что в результате штурмовых действий россияне зашли в село Работино и фактически закрепились там, не соответствует действительности… В зоне ответственности 65 ОМБр, которая обороняет населенный пункт Работино, действительно происходят регулярные стычки с ДРГ противника, которые заходят в деревню и пытаются там закрепиться. Но успеха оккупанты не имеют" , — говорится в сообщении.

В ВСУ отмечают, что атаки российских захватчиков отбивают артиллерийским огнем, ударными дронами и минометными расчетами еще на подступах к Работино.

Украинские защитники призвали граждан "не создавать лишнего хайпа и не опираться на псевдо-экспертные мнения тех, кто не имеет прямого отношения к реальной боевой работе, не владеет оперативной обстановкой". Ведь это может нанести ущерб боевым операциям и представляет риск для жизни людей.

Как сообщалось, ранее депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко отметил, что враг уже прорвался в Работино и бои уже продолжаются в населенном пункте.