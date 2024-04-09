У ЗСУ назвали фейком заяви про прорив росіян у Роботино

Інформація про прорив російськими окупантами оборони н.п. Роботине Запорізької області не відповідає дійсності, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють Сили оборони України.

"Заява депутата Запорізької обласної ради, про те, що ніби в результаті штурмових дій росіяни зайшли в село Роботине і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності… У зоні відповідальності 65 ОМБр, яка обороняє населений пункт Роботине, дійсно відбуваються регулярні сутички із ДРГ противника, які заходять у село і намагаються там закріпитися. Але успіху окупанти не мають" , — йдеться в повідомленні.

В ЗСУ зазначають, що атаки російських загарбників відбивають артилерійським вогнем, ударними дронами та мінометними розрахунками ще на підступах до Роботиного.

Українські оборонці закликали громадян "не створювати зайвого хайпу і не спиратися на псевдо-експертні думки тих, хто не має прямого відношення до реальної бойової роботи, не володіє оперативною обстановкою". Адже це може зашкодити бойовим операціям та становить ризик для життя людей.

Як повідомлялось, раніше депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що ворог вже прорвався у Роботине і бої вже тривають у населеному пункті.