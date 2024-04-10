В Одесской области россияне атаковали энергетическую и логистическую инфраструктуру – ОВА

В ночь на 10 апреля российские войска запустили по Одесской области ракеты и беспилотники, под атакой находились энергетическая и транспортно-логистическая инфраструктура региона. Поврежден энергетический объект.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сначала россияне запустили ударные беспилотники, целившиеся в энергетическую инфраструктуру. Силы ПВО уничтожили 2 "Шахеда".

Позже, около 5:30, российские войска атаковали Одесщину, в частности баллистическими ракетами. оккупанты ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Пока известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Также поврежден энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей. Жертв и раненых нет.