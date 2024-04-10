На Одещині росіяни атакували енергетичну та логістичну інфраструктуру – ОВА
У ніч на 10 квітня російські війська запустили по Одещині ракети та безпілотники, під атакою були енергетична та транспортно-логістична інфраструктура регіону. Пошкоджено енергетичний об'єкт.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, які цілилися в енергетичну інфраструктуру. Сили ППО знищили 2 "Шахеди".
Пізніше, близько 5:30, російські війська атакували Одещину, зокрема, балістичними ракетами. Окупанти вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.
Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок та кілька автівок. Жертв і поранених немає.