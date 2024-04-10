РФ потеряла в Украине 450 тысяч военных с начала вторжения – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 450 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В частности, за сутки – 830 военных. Также за сутки россияне потеряли 22 танка, 47 бронемашин, 37 беспилотников, 18 артсистем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 450 080 (+830) человек,
- танков − 7 132 (+22) ед,
- боевых бронированных машин – 13 667 (+47) ед,
- артиллерийских систем − 11 404 (+18) ед,
- РСЗО − 1 040 (+1) ед,
- средств ПВО − 753 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9070 (+37) ед,
- крылатых ракет − 2 067 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 248 (+67) ед,
- специальной техники – 1 876 (+8) ед.