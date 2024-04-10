РФ потеряла в Украине 450 тысяч военных с начала вторжения – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 450 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В частности, за сутки – 830 военных. Также за сутки россияне потеряли 22 танка, 47 бронемашин, 37 беспилотников, 18 артсистем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили: