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РФ втратила в Україні 450 тисяч військових з початку вторгнення – Генштаб

РФ втратила в Україні 450 тисяч військових з початку вторгнення – Генштаб
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 450 тисяч своїх військових вбитими та пораненими. Зокрема, за добу – 830 військових. Також впродовж доби росіяни втратили 22 танки, 47 бронемашин, 37 безпілотників, 18 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 450 080 (+830) осіб,
  • танків − 7 132 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 13 667 (+47) од,
  • артилерійських систем − 11 404 (+18) од,
  • РСЗВ − 1 040 (+1) од,
  • засобів ППО − 753 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 070 (+37) од,
  • крилатих ракет − 2 067 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 248 (+67) од,
  • спеціальної техніки − 1 876 (+8) од.

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