РФ втратила в Україні 450 тисяч військових з початку вторгнення – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 450 тисяч своїх військових вбитими та пораненими. Зокрема, за добу – 830 військових. Також впродовж доби росіяни втратили 22 танки, 47 бронемашин, 37 безпілотників, 18 артсистем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 450 080 (+830) осіб,
- танків − 7 132 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 13 667 (+47) од,
- артилерійських систем − 11 404 (+18) од,
- РСЗВ − 1 040 (+1) од,
- засобів ППО − 753 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 070 (+37) од,
- крилатих ракет − 2 067 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 248 (+67) од,
- спеціальної техніки − 1 876 (+8) од.