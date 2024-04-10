РФ втратила в Україні 450 тисяч військових з початку вторгнення – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила приблизно 450 тисяч своїх військових вбитими та пораненими. Зокрема, за добу – 830 військових. Також впродовж доби росіяни втратили 22 танки, 47 бронемашин, 37 безпілотників, 18 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали: