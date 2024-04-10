В Минобороны хотят брать информацию о военнообязанных из Пенсионного фонда

В скором времени к реестру военнообязанных "Оберег" присоединят Пенсионный фонд. Данные нововведения внедрят для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии.﻿ Об этом заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко в интерв'ю сайту "Милитарный", пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Сейчас на очереди Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более смарт, сможем делать рекрутинг и т.д." , - отметила Черногоренко.

Как пояснила чиновница, система заработала в Министерстве обороны несколько лет до широкомасштабного вторжения. Ее пользователями являются ТЦК и Государственная пограничная служба Украины.

Данная система включает в себя ряд государственных реестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных граждан Украины и помогут сделать запрос и мобилизацию более эффективными.

"Как это будет выглядеть? По сути это очень похоже будет на единый государственный портал электронных услуг "Действие", человек может уточнить по себе информацию, актуализировать информацию и понять, какие же данные находятся по нему или по ней в реестре "Оберег" , - рассказала Черногоренко.

Шесть интеграций в "Оберег"

Министерство обороны уже сделало шесть важных интеграций в "Оберіг", в частности, с Государственной налоговой службой, с Минюстом по государственному реестру актов гражданского состояния, а также с Государственной судебной администрацией и с Пограничной службой.

Также ведомство сделало обмен информацией с Государственной миграционной службой, где можно проверить фамилию, имя и отчество человека. Это один из базовых государственных реестров местожительства граждан.

Следующий в списке Пенсионный фонд, информация из которого позволит видеть, где человек работал и имеет профессию и опыт. Согласно этому в перспективе военнообязанного можно будет более эффективно привлечь в армию