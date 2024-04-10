Рассмотрение законопроекта о мобилизации: в Раде выступит военное руководство
Депутаты Верховной Рады приняли решение пригласить главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Он отмечает, что Сырский, Баргилевич и Содоль смогут выступить с трибуны.
В то же время, предложение вызвать для доклада министра обороны и премьера депутаты не поддержали – за это проголосовали 138 нардепов.
Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады начали рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.