Рассмотрение законопроекта о мобилизации: в Раде выступит военное руководство

Депутаты Верховной Рады приняли решение пригласить главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отмечает, что Сырский, Баргилевич и Содоль смогут выступить с трибуны.

В то же время, предложение вызвать для доклада министра обороны и премьера депутаты не поддержали – за это проголосовали 138 нардепов.

Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады начали рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении.