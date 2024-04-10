Депутати Верховної Ради ухвалили рішення запросити головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію.

Про це повідомив﻿ народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зазначає, що Сирський, Баргилевич та Содоль зможуть виступити з трибуни.

Водночас пропозицію викликати для доповіді міністра оборони та премʼєра депутати не підтримали – за це проголосували 138 нардепів.

Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради почали розгляд﻿ законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.