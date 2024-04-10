Ужесточение ответственности за нарушение мобилизации: законопроект проголосовали в первом чтении
Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 254 депутата.
Он отмечает, что депутаты проголосовали за правительственную версию законопроекта, до второго чтения документ должен быть доработан.
"Поскольку вопрос прошел только в первом (а не в целом), то по факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. Она имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на комитете", – объяснил нардеп.