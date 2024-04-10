Ужесточение ответственности за нарушение мобилизации: законопроект проголосовали в первом чтении

Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 254 депутата.

Он отмечает, что депутаты проголосовали за правительственную версию законопроекта, до второго чтения документ должен быть доработан.