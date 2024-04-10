Посилення відповідальності за порушення мобілізації: законопроєкт підтримали в першому читанні
Депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення щодо мобілізації.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 254 депутати.
Він зазначає, що депутати проголосували за урядову версію законопроєкту, до другого читання документ мають доопрацювати.
"Оскільки питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на комітеті", – пояснив нардеп.