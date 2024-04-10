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Посилення відповідальності за порушення мобілізації: законопроєкт підтримали в першому читанні

Посилення відповідальності за порушення мобілізації: законопроєкт підтримали в першому читанні
Фото: president.gov.ua

Депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення щодо мобілізації.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 254 депутати.

Він зазначає, що депутати проголосували за урядову версію законопроєкту, до другого читання документ мають доопрацювати.

"Оскільки питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на комітеті", – пояснив нардеп.

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