Посилення відповідальності за порушення мобілізації: законопроєкт підтримали в першому читанні

Депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення щодо мобілізації.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 254 депутати.

Він зазначає, що депутати проголосували за урядову версію законопроєкту, до другого читання документ мають доопрацювати.