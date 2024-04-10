Минфин перечислил в местные бюджеты более 36 млрд грн в январе-марте

Местные бюджеты в январе-марте 2024 года получили 36,2 млрд гривен трансфертов из государственного бюджета.﻿ Об этом заявили в министерстве финансов Украины, сообщает Экономическая правда.

"В I квартале 2024 года Минфин в соответствии с бюджетным законодательством обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 36,2 млрд грн, что составляет 93,9 % от предусмотренных росписью ассигнований" , - говорится в сообщении.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фондам по состоянию на 1 апреля составляют 141,1 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше чем по состоянию на 1 марта.