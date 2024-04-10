Российские удары по Харьковщине: погибла 14-летняя девушка

В результате российского обстрела села Липцы на Харьковщине погибла 14-летняя девушка, еще два человека пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших – 33-летняя сотрудница аптеки, получившая обломочные ранения и 16-летний парень. Их госпитализировали.

Ранее Синегубов сообщал, что около 14:00 произошли вражеские обстрелы Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. Произошел пожар в магазине и аптеке.

Также россияне сбросили две авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника.