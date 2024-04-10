Російські удари по Харківщині: загинула 14-річна дівчина
Унаслідок російського обстрілу села Липці на Харківщині загинула 14-річна дівчина, ще двоє людей постраждали.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед постраждалих – 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець. Їх госпіталізували.
Раніше Синєгубов повідомляв, що близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Сталася пожежа в магазині та аптеці.
Також росіяни скинули дві авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.
На цю хвилину відомо про одного постраждалого.
"34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи", – йдеться в повідомленні.