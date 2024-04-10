Унаслідок російського обстрілу села Липці на Харківщині загинула 14-річна дівчина, ще двоє людей постраждали.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих – 33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець. Їх госпіталізували.

Раніше Синєгубов повідомляв, що близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Сталася пожежа в магазині та аптеці.

Також росіяни скинули﻿ дві авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.