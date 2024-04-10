Торги российской нефти превышают ценовой лимит стран G7 – Bloomberg

Российская нефть торгуется с большим превышением предельной цены, установленной G7, которая должна лишить Москву доходов для войны против Украины. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

По данным Argus Media, чьи оценки цен отслеживаются некоторыми странами Большой семерки, участвующими в ограничении лимита, флагманский сорт нефти в стране стоит около 75 долларов за баррель на выходе из портов Балтийского и Черного морей.

По словам высокопоставленного представителя Минфина США, официальные лица США отслеживают рост цен, который они объясняют более широкой геополитической динамикой.

Ограничение требует, чтобы любая западная компания, участвующая в транспортировке российской нефти, получила так называемую аттестацию — документ, подтверждающий, что груз стоит 60 долларов за баррель или меньше. В противном случае они не имеют права предоставлять свои услуги. Тот факт, что цены Argus намного выше этого уровня, создает диссонанс.

При этом, по словам американского чиновника, это ограничение все еще оказывает желаемое воздействие, сокращая количество денег, получаемых Кремлем от продажи нефти, поскольку вынуждает продавать товар либо в рамках ограничения через западные сервисы, либо через теневой флот России.

США планируют продолжать обеспечивать соблюдение ограничений путем введения санкций в отношении судов, работающих с теневым флотом, но не будут делать этого в ответ на какие-либо конкретные движения рынка, сказал чиновник на условиях анонимности.