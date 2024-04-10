Торги російської нафти перевищують ціновий ліміт країн G7 – Bloomberg

Російська нафта торгується з великим перевищенням граничної ціни, встановленої G7, яка має позбавити Москву доходів для війни проти України. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

За даними Argus Media, чиї оцінки цін відстежуються деякими країнами Великої сімки, що беруть участь в обмеженні ліміту, флагманський сорт нафти в країні коштує близько 75 доларів за барель на виході з портів Балтійського і Чорного морів.

За словами високопоставленого представника Мінфіну США, офіційні особи США відстежують зростання цін, яке вони пояснюють ширшою геополітичною динамікою.

Обмеження вимагає, щоб будь-яка західна компанія, що бере участь у транспортуванні російської нафти, отримала так звану атестацію — документ, який підтверджує, що вантаж коштує 60 доларів за барель або менше. В іншому разі вони не мають права надавати свої послуги. Той факт, що ціни Argus набагато вищі за цей рівень, створює дисонанс.

Водночас, за словами американського чиновника, це обмеження все ще чинить бажаний вплив, скорочуючи кількість грошей, одержуваних Кремлем від продажу нафти, оскільки змушує продавати товар або в рамках обмеження через західні сервіси, або через тіньовий флот Росії.

США планують продовжувати забезпечувати дотримання обмежень шляхом введення санкцій щодо суден, які працюють із тіньовим флотом, але не робитимуть цього у відповідь на будь-які конкретні рухи ринку, сказав чиновник на умовах анонімності.