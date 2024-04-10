Президент, Рада, Кабмин: рейтинги доверия украинцев к институциям

По состоянию на конец марта 2024 года среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается Вооруженным силам Украины (им доверяют 96% опрошенных).﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Также высокое доверие к добровольческим батальонам (86%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (85%), волонтерским организациям (85%), Национальной гвардии Украины (80%), Государственной пограничной службе (76%), Министерству обороны Украины (67,5%), Службы безопасности Украины (67%), общественным организациям (61%), церкви (60%),

Президенту Украины доверяют 59% респондентов, что меньше, чем в январе этого года (64%).

Большинство доверяют главе города (поселка, села), в котором живет респондент (54%), Национальной полиции (53%), Национальному банку Украины (52%).

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие, к совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 48% и 41%), к омбудсмену (соответственно 43% и 32%).

К СМИ Украины доверие и недоверие выражается примерно в равной степени (соответственно 46% и 45%).

Недоверие

Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют 76%), политическим партиям (76%), Верховной раде Украины (74%), судам (судебной системе в целом) (70%), правительству Украины (65,5%). .

Большинство не доверяют прокуратуре (62%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (55%), коммерческим банкам (51%).

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 43%, тогда как доверяют – 25%).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.