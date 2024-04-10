Власти Херсонщины предупредили об ИПСО о наступлении окупантов

Россия распространяет очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО) относительно подготовки наступления оккупантов в Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Херсонская областная администрация.

"Россия в очередной раз распространяет ИПСО о возможном "наступлении" на правобережную Херсонщину. Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они опять лгут. А правда – проста. На Херсонщине захватчиков ждет только смерть. Как на правом, как на правом, так и на левом берегу" , — подчеркнули в администрации.

Ситуация на Херсонщине находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Как сообщалось, по данным западных источников, Россия готовит наступление на Харьков.