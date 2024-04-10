Влада Херсонщини попередила про ІПСО щодо наступу окупантів

Росія поширює чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) щодо нібито підготовки наступу окупантів у Херсонській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Херсонська обласна адміністрація.

"Росія вчергове поширює ІПСО про можливий "наступ" на правобережну Херсонщину. Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда – проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі" , — підкреслили в адміністрації.

Ситуація на херсонщині знаходиться під повним контролем Сил оборони України.

Як повідомлялось, за даними західних джерел, Росія готує наступ на Харків.