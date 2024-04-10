Россияне ударили по Одесской области: погибли 4 человека, среди них ребенок

Российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М", по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают руководитель Одесской ОГА Олег Кипер, Воздушные силы, Силы обороны юга Украины.

"В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное".

По информации Кипера в период с 18.00 до 18.30 часов Одесская область была под ударами баллистических ракет, предварительно - Искандер-М. В Одесском районе, в результате ударов, была повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом.

Воздушные силы ВСУ в 18:19 сообщили о пролете ракеты в направлении Одессы.

В то же время Силы обороны юга Украины сообщили, что есть попадание в АЗС.