Росіяни вдарили по Одещині: загинули 4 людини, серед них дитина

Російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою "Іскандер-М", по Одеському району, в результаті чого загинули 4 людини, серед них 10-річна дівчинка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють керівник Одеської ОДА Олег Кіпер, Повітряні сили, Сили оборони півдня України.

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе".

За інформацією Кіпера у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М. В Одеському районі, в результаті ударів, була пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки, що були поруч.

Повітряні сили ЗСУ о 18:19 повідомили про проліт ракети в напрямку Одеси.

Водночас Сили оборони півдня України повідомили, що є влучання в АЗС.