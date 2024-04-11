Польша поднимала военную авиацию из-за массированой атаки на Украину
Из-за массированной атаки российской армии на Украину Польша подняла в воздух военную авиацию. Ссылаясь на оперативное командование Вооруженных сил Польши, сообщает Украинская правда.
"Обращаем внимание, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", - заявили в командовании.
Польские военные отметили, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины".
Также в Вооруженных силах Польши добавили, что активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, и мониторят ситуацию.