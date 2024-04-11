РФ за сутки потеряла 810 военных и 48 артсистем – данные Генштаба

Россия за прошедшие сутки потеряла в Украине примерно 810 военных, 48 артиллерийских систем, 34 беспилотника, 12 бронемашин и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили: