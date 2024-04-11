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РФ за сутки потеряла 810 военных и 48 артсистем – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла 810 военных и 48 артсистем – данные Генштаба
Фото: Facebook

Россия за прошедшие сутки потеряла в Украине примерно 810 военных, 48 артиллерийских систем, 34 беспилотника, 12 бронемашин и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 450 890 (+810) человек,
  • танков − 7 137 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 679 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 11 452 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 040 (+0) ед,
  • средств ПВО − 754 (+1) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34) ед,
  • крылатых ракет − 2 069 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 298 (+50) ед,
  • специальной техники – 1 882 (+6) ед.

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