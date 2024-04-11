РФ за сутки потеряла 810 военных и 48 артсистем – данные Генштаба
Россия за прошедшие сутки потеряла в Украине примерно 810 военных, 48 артиллерийских систем, 34 беспилотника, 12 бронемашин и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 450 890 (+810) человек,
- танков − 7 137 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 13 679 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 11 452 (+48) ед,
- РСЗО − 1 040 (+0) ед,
- средств ПВО − 754 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9104 (+34) ед,
- крылатых ракет − 2 069 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 298 (+50) ед,
- специальной техники – 1 882 (+6) ед.