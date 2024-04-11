РФ за добу втратила 810 військових та 48 артсистем – дані Генштабу
Росія впродовж минулої доби втратила в Україні приблизно 810 військових, 48 артилерійських систем, 34 безпілотники, 12 бронемашин та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 450 890 (+810) осіб,
- танків − 7 137 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 13 679 (+12) од,
- артилерійських систем − 11 452 (+48) од,
- РСЗВ − 1 040 (+0) од,
- засобів ППО − 754 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 104 (+34) од,
- крилатих ракет − 2 069 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 298 (+50) од,
- спеціальної техніки − 1 882 (+6) од.