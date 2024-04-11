РФ за добу втратила 810 військових та 48 артсистем – дані Генштабу

Росія впродовж минулої доби втратила в Україні приблизно 810 військових, 48 артилерійських систем, 34 безпілотники, 12 бронемашин та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали: