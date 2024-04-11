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РФ за добу втратила 810 військових та 48 артсистем – дані Генштабу

РФ за добу втратила 810 військових та 48 артсистем – дані Генштабу
Фото: Facebook

Росія впродовж минулої доби втратила в Україні приблизно 810 військових, 48 артилерійських систем, 34 безпілотники, 12 бронемашин та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 450 890 (+810) осіб,
  • танків − 7 137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 13 679 (+12) од,
  • артилерійських систем − 11 452 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 040 (+0) од,
  • засобів ППО − 754 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 104 (+34) од,
  • крилатих ракет − 2 069 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 298 (+50) од,
  • спеціальної техніки − 1 882 (+6) од.

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