Украине нужно больше ПВО и наша помощь – Бринк

Украина нуждается в большей противовоздушной обороне и помощи союзников на фоне очередной российской атаки по стране. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Укринформ.

В частности, Бринк отметила, что по состоянию на 4:15 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, страна находилась под угрозой применения беспилотников и ракет.