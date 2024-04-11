Украине нужно больше ПВО и наша помощь – Бринк
Украина нуждается в большей противовоздушной обороне и помощи союзников на фоне очередной российской атаки по стране. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Укринформ.
В частности, Бринк отметила, что по состоянию на 4:15 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, страна находилась под угрозой применения беспилотников и ракет.
"Кроме атак на украинскую инфраструктуру, в прошлом месяце от обстрелов погибли 600 гражданских лиц. Сейчас (Украина – ред.) требуется больше противовоздушной обороны и наша помощь", - подчеркнула посол.