Україні потрібно більше ППО та наша допомога – Брінк
Україна потребує більше протиповітряної оборони і допомоги союзників на тлі чергової російської атаки по країні. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, Брінк зауважила, що станом на 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.
"Окрім атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від обстрілів загинули 600 цивільних осіб. Зараз (Україні – ред.) потрібно більше протиповітряної оборони і наша допомога", - наголосила посол.