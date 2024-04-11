Україні потрібно більше ППО та наша допомога – Брінк

Україна потребує більше протиповітряної оборони і допомоги союзників на тлі чергової російської атаки по країні. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Брінк зауважила, що станом на 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.