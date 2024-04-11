Франция увеличивает импорт российского газа – Politico

В этом году Франция заплатила России более 600 миллионов евро за сжиженный газ. Это самый большой показатель в ЕС по сравнению с прошлым годом. Это привело к возмущению и призывам ограничить растущие объемы закупок, поскольку президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

За первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС, согласно данным, проанализированным «Центром исследований энергетики и чистого воздуха».

«Не может быть так, что Франция с одной стороны говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой стороны платит ей большие деньги» , – сказал один из европейских дипломатов.

Рост газовой торговли Парижа с Россией происходит в то время, когда Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева через два года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

В прошлом месяце французский лидер не исключил отправку войск в Украину и призвал союзников не быть «трусами», защищая Киев, что ознаменовало резкий поворот от его предыдущих призывов не «унижать» российского президента Владимира Путина.

По меньшей мере, девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ, свидетельствуют данные о поставках. Но Париж возглавил блок как по абсолютным объемам импорта в 2024 году – всего 1,5 миллиона тонн – так и по увеличению закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, Бельгия, Испания и Нидерланды – три крупнейших покупателя московского СПГ после Франции – заявили, что поддержат шаги по сокращению этих закупок, но утверждают, что все должны действовать вместе, иначе это будет бессмысленно.

Франция настаивает на том, что ее закупки необходимы для обеспечения поставки газа домохозяйствам по всей Европе, и что она связана с долгосрочным соглашением с Россией, которое юридически сложно разорвать. Но критики говорят, что Париж мог бы сделать большее для сокращения закупок, утверждая, что его бездействие частично связано с сопротивлением со стороны французской национальной энергетической компании TotalEnergies.

Энергетический гигант TotalEnergies владеет 20% мощностей «Ямал СПГ», которые использует завод по сжижению газа на северо-западе Сибири, основным владельцем которого является российская частная компания «Новатек». Согласно долгосрочному контракту, французы обязаны покупать минимум 4 миллиона тонн СПГ с этого завода ежегодно до 2032-го.

Пресс секретарь также отметил, что компания не продала свою долю в «Ямал СПГ», чтобы помочь защитить энергоснабжение Европы, аргументируя это тем, что «на мировом рынке СПГ поставки остаются ограниченными».

Но эксперты не купились на эти заявления, пишет Politico. В частности, аналитик Нгуен Нгуен изложил несколько аргументов.

«Во-первых, существует альтернативный импорт. Во-вторых, французская промышленность последовательно уменьшает потребление газа начиная с 2022 года. В-третьих, национальные запасы газа в хранилищах выше, чем в прошлом. В совокупности это снижает риски дефицита поставок» , – отметил он.

Эксперт Аура Сабадус также подчеркнула, что ЕС способен заменить российский импорт поставками из таких стран, как США, даже если «немедленный» запрет СПГ «может поднять цены».