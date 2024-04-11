Кулеба об ударах РФ: Нет лучшего места для Patriot, чем Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной воздушной атаки РФ по Украине в ночь на 11 апреля еще раз призвал партнерские страны передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает Европейская правда.
Он отметил, что из 80 ракет и беспилотников, которые Россия в первую очередь нацелила на объекты критически важной гражданской инфраструктуры, было шесть баллистических ракет.
"Украина остается единственной страной в мире, которая испытывает удары баллистики. Пока нет другого места для Patriot", - отметил Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что если бы те, от кого зависит предоставление этих систем Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения приняли бы быстро.
"И я был бы готов быть вместе с ними", – заверил Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки России в ночь на 11 апреля призвал партнерские страны ускорить усилия по усилению украинской ПВО.